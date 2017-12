Dois homens baleados em assalto na Turiaçu

Por volta das 14h, Luis Pedreiro Neto, de 46 anos, saiu de uma agência do Itaú na Turiaçu. Dono de uma empreiteira, ele havia sacado R$ 5.050 para pagar os funcionários e caminhava até o canteiro de obras, na mesma rua, quando foi seguido pelo assaltante. A segunda vítima, Francisco Ferreira de Almeida, caminhava pela via quando foi atingido. "Ele tinha levado o filho no colégio e estava voltando para casa", disse José Aparecido Silva de Melo, de 54 anos, amigo de Almeida.

Segundo testemunhas, Neto reagiu ao assalto e foi atingido na mão por um disparo. O criminoso tinha um revólver calibre 38. O segundo tiro atingiu Almeida no ombro. O ladrão tentou fugir, mas foi pego pela PM. Ele tinha deixado a Fundação Casa, onde cumpriu medida socioeducativa por roubo, havia dois meses.