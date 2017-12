Dois funcionários são mortos dentro de casa noturna em Itaquera

SÃO PAULO - Dois funcionários de uma casa noturna, localizada na Avenida do Imperador, em Itaquera, zona leste de São Paulo, foram assassinados a tiros na madrugada deste domingo, 5. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Daniel Antônio Ribeiro, de 42 anos, e Emerson Cirillo, de 38 anos, foram baleados por um cliente após um confusão, por volta da 1h, e morreram no local.

O suspeito entrou na casa noturna acompanhado de duas pessoas, informa a SSP. O homem teria solicitado os serviços de uma garota de programa. No cômodo, que fica dentro do local, ele teria sacado uma arma de fogo. Assustada, a mulher conseguiu fugir para pedir ajuda.

Diante da confusão, os dois funcionários tentaram conter o suspeito. De acordo com a Polícia Civil, houve luta corporal e as vítimas acabaram baleadas. Após atirar contra os funcionários, o homem teria fugido junto com os outros dois companheiros. Nenhum deles foi localizado, afirma a SSP.

O caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) como homicídio simples. As investigações vão ser assessoradas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).