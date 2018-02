Dois ficam soterrados em pedreira de Santos-SP

SÃO PAULO - Cinco equipes do Corpo de Bombeiros e técnicos da Defesa Civil de Santos realizam buscas por dois funcionários da pedreira Max Brita, localizada na Rodovia Rio-Santos, no litoral sul de São Paulo. Por volta da 6h desta terça-feira, 12, um escorregamento na pedreira soterrou funcionários que trabalhavam no local.

Segundo a Defesa Civil, o solo cedeu abrindo uma cratera. Duas pessoas caíram no buraco e estão desaparecidas. Várias pedras deslizaram em cima dos trabalhadores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), além dos doze bombeiros, também estão no local geólogos da Prefeitura de Santos e Guarujá, realizando trabalhos de resgate.