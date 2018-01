Dois ficam feridos em tentativa de assalto na zona sul de SP

Uma pessoa foi baleada e outra ficou com a perna quebrada durante uma tentativa de assalto nesta quinta-feira, 4, a uma agência bancária na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos entraram na agência, localizada na altura do número 4.584 da via, por volta das 11h30. Os feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional Sul.

A PM não soube informar se os feridos fazem parte do grupo de assaltantes ou se são clientes do banco. Até às 14 horas, a polícia permanecia no local. Ainda não há informação sobre presos. O caso será registrado no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.