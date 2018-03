Dois ficam feridos em deslizamento de terra As chuvas que caíram em Mauá causaram dois deslizamentos de terra, um deles derrubou uma casa, no Jardim Rosina, onde um homem, de 42 anos, já morreu soterrado neste ano. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, duas pessoas ficaram feridas no incidente ocorrido na Rua Alberto Ratti, e foram socorridas com ferimentos leves. No segundo deslizamento, na Rua Antonieta Dell"Antônia, não houve vítimas.