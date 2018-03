Dois ficam feridos em acidente na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e moto na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castello Branco, na manhã desta quinta-feira, 24. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

Duas faixas da via ficaram interditadas das 9h30 até 9h55, perto da Ponte do Jaguaré. Às 10 horas, a via tinha 3,7 km de congestionamento da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Cidade jardim, na pista local.

No horário, a capital tinha 72 km de vias congestionadas. Os pontos mais congestionados estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, com 9,3 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim, e 4 km de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, da Ponte do Piqueri até a Castello Branco.