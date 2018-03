Dois ficam feridos após caminhão atingir trem em Itapevi

Ricardo Valota, do Estadão.com.br

Um caminhoneiro e um maquinista ficaram feridos, às 22h50 de sexta-feira, 10, após o veículo de carga atingir a lateral do primeiro vagão de uma composição da CPTM numa passagem de nível da linha 8 - Diamante (Itapevi - Júlio Prestes), próximo à estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi, no limite com Jandira, região oeste da Grande São Paulo.

No momento do acidente, o trem seguia em direção à estação Júlio Prestes (centro da capital) e a cancela estava abaixada, mas o caminhoneiro, aparentemente bêbado, ignorou o bloqueio e bateu contra o vagão onde fica o operador.

Bombeiros de Barueri foram acionados, mas ao chegarem no local, as vítimas - com fraturas nas pernas e algumas escoriações - já haviam sido encaminhadas pelo SAMU para o Hospital Geral de Itapevi.

Desde às 4h desta manhã de sábado, 11, 40 ônibus da EMTU realizam o trajeto entre as estações Jandira e Itapevi . Equipes de manutenção da CPTM ainda trabalham na linha para o restabelecimento do serviço.

As operações na linha 8 ficaram prejudicadas entre as 22h50 e meia-noite, quando os trens param de circular.

Texto atualizado às 05h07