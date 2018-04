Dois feridos após queda em shopping da Paulista Duas pessoas ficaram feridas na noite de ontem no shopping Center 3, na região da Avenida Paulista, segundo o Corpo de Bombeiros. Por volta das 20h30, um homem teria caído do terceiro andar do centro de compras sobre um cliente de uma cafeteria. Os dois ficaram feridos e tiveram de ser resgatados. O local foi isolado por fitas, mas seguranças do shopping e funcionários da cafeteria se recusavam a dar informações. Às 22h30, o caso ainda não havia sido registrado no 78.º DP (Jardins).