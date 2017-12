Dois falsos médicos são presos em São Roque

SOROCABA - Dois falsos médicos foram presos nesta quinta-feira, 16, acusados de exercer ilegalmente a medicina em unidades de saúde de São Roque, região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, os dois - um homem e uma mulher - são estrangeiros e com formação em medicina, mas não tinham o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) que os habilitaria para o exercício da profissão. Ambos usavam registros de outros médicos, o que caracteriza crime de falsidade ideológica. A polícia ainda investiga se os titulares dos registros seriam coniventes com o uso.

A fraude foi descoberta após um levantamento realizado pela Santa Casa de São Roque, depois de ter sido revelada a atuação de outra falsa médica na região, na terça-feira. A mulher, que usava o CRM de uma médica que atua em Franca, despertou suspeitas após abandonar um plantão em que teria de lidar com um caso de maior complexidade. Ao ser questionada sobre o registro, ela fugiu.

A Polícia Civil já tem a identidade da mulher e vai pedir sua prisão. As três pessoas que exerceram ilegalmente a medicina foram contratadas pela mesma prestadora de serviços médicos terceirizados. A empresa também será investigada.