Dois embriagados batem carros e bebê morre no interior O bebê Murilo Gonçalves Lázaro, de 3 meses, morreu em um acidente entre dois Unos, à 1h30 de ontem, na SP-377, entre Monte Aprazível e Tanabi, no interior paulista. Segundo a PM, os dois motoristas estavam bêbados. O bebê estava no Uno vermelho, que saiu de uma estrada rural, entrou na contramão e bateu de frente no Uno branco. O motorista, Ivaltenir Lázaro, de 38 anos, e sua mulher, Talita, de 20, sofreram ferimentos leves. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO