Dois dias depois do crime, pelada com Vágner Love Apesar do roteiro de crueldade que envolve a morte de Eliza Samudio, o goleiro Bruno Fernandes e alguns dos principais suspeitos do crime participaram, no dia 11 de junho, dois dias após o assassinato, de uma "pelada" no sítio do jogador Vágner Love, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Era a data de aniversário do atacante do Flamengo.