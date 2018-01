Dois detidos em tentativa de furto a caixa eletrônico

Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada a 600 metros do 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), na zona leste de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de furto no início da madrugada desta sexta-feira, 17. Segundo o relato de seguranças do local, os criminosos tamparam com fita crepe dois sensores de presença e viraram para trás três câmeras de monitoramento interno durante a ação. Eles também abandonaram no local uma mala com diversas ferramentas, entre elas uma furadeira e um alicate. Dois suspeitos foram detidos e levados ao 50º DP para averiguação.

Os seguranças contaram que um vigia chegava ao posto bancário, localizado na Rua Tibúrcio de Souza, por volta das 0h30, quando viu dois homens deixarem a agência a pé. Conforme o relato, ele entrou no banco e, enquanto verificava se algo havia sido furtado, outros dois homens em um Fiat Siena pararam na agência e perguntaram o que tinha acontecido. "O vigia respondeu que ainda não sabia", disse um segurança. Nenhum caixa foi arrombado.

Ainda de acordo com o que contaram os seguranças, poucos metros distante do local os ocupantes do Siena se depararam com uma viatura da Polícia Militar e tentaram fugir, mas foram detidos nas imediações. Segundo funcionários do 50º DP, que fica na mesma rua da agência alvo da tentativa de furto, somente o delegado que assumirá o posto às 8h de hoje decidirá se os suspeitos serão presos.