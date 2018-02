Dois detentos fogem de presídio na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Dois presos do regime semiaberto fugiram do Centro de Detenção Provisória "ASP Paulo Gilberto de Araújo" Chácara Belém II, na zona leste de São Paulo, na manhã de hoje. Policiais realizaram busca nas áreas interna e externa do presídio, mas os presos não foram localizados.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a direção da unidade instaurou procedimento preliminar para apurar as circunstâncias da fuga. Segundo a SAP, quando recapturados, os fugitivos perdem o benefício do regime semiaberto e passam ao fechado.