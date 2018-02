Dois condenados por matar o dono da Friboi

Parte dos acusados do assassinato de Humberto de Campos Magalhães, diretor do grupo JBS Friboi, foram condenados anteontem. Paulo dos Santos e Osmar Gonzaga Lima cumprirão 20 anos de prisão em regime fechado. Ambos já possuíam antecedentes criminais e renunciaram ao direito de recurso. Osmar forneceu a arma utilizada para cometer o crime e Paulo efetuou os disparos contra a vítima. Além deles, outros dois também são acusados de envolvimento no crime, que aconteceu em 2008.