Dois colombianos são detidos quando pegavam bolsa

De acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, do departamento responsável pelos portos e aeroportos (Dird), Fanny Gomez, de 32 anos, distraía as vítimas, enquanto seu comparsa, Mauricio Gamboa Granados, de 36, furtava as bagagens. "Eles jogavam um sobretudo sobre as bagagens e depois levavam", explica.

O delegado afirmou que ambos já respondem por outros furtos no Brasil. O advogado deles não foi localizado. "Eles foram detidos para averiguação na semana passada em uma feira médica, mas não estavam com nada furtado", afirmou.

Segundo ele, 21 pessoas já foram presas por furto em Guarulhos e Congonhas desde o início de maio - no ano passado todo, foram 30 detidos. / A.R.