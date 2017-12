Dois bombeiros ficam feridos após caminhão da corporação tombar

Atualizado às 20h20.

Dois bombeiros ficaram feridos após um caminhão da corporação tombar na rua do Orfanato, na Vila Prudente (zona leste de São Paulo), no início da noite desta sexta-feira, 3.

Um dos bombeiros ficou preso às ferragens, mas foi resgatado apenas com ferimentos leves. A outra vítima também sofreu apenas escoriações. Os feridos foram levados para o pronto-socorro da Vila Alpina e para o Hospital da Polícia Militar. O helicóptero Águia auxiliou no resgate.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 18h30 e chegou a bloquear a via em ambos os sentidos. Às 20h20, apenas a pista no sentido centro continuava interditada.