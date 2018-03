Dois bandidos morrem e dois são presos em confronto com a PM na zona norte

SÃO PAULO - Dois bandidos morreram e dois foram presos na madrugada desta quarta-feira, 19, após o grupo tentar invadir uma casa na Rua Sebastião de Freitas, próximo ao número 85, no Jaçanã, zona norte de São Paulo.

Acionados por moradores da região pelo 190, policiais militares da 3ª Companhia do 5º Batalhão chegaram no local no momento em que o grupo ainda estava sobre o telhado da residência. Um dos policiais conseguiu escalar o imóvel, dando início à primeira troca de tiros. Na fuga, os criminosos teriam disparado novamente contra os policiais na Rua Lucianópolis, atrás da casa.

Dois bandidos acabaram baleados. Eles chegaram a ser levados ao pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiram ao ferimentos e morreram. Outros dois suspeitos foram presos e um ou dois assaltantes - a polícia não soube precisar - teriam escapado. Os dados foram encaminhados ao 73º Distrito Policial, do Jaçanã, para o delegado Cláudio Henrique de Assis Lopes, porém o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).