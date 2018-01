Dois bandidos morrem ao tentar roubar carro de PM

Ricardo Valota, do estadão.com.br

Dois assaltantes foram mortos e um suspeito conseguiu fugir, por volta das 23 horas de segunda-feira, 12, após abordarem o soldado Dionel José Ferreira, do 10º Batalhão da Polícia Militar, quando este guardava o carro na garagem de casa, na Rua Lacônia, no Parque Capuava, em Santo André, no ABC paulista.

Sem saber que a vítima era um policial, pois o soldado estava à paisana, os bandidos abordaram o militar e exigiram o veículo. O soldado então se identificou e teve início um tiroteio.

Dois dos criminosos, baleados, foram levados ao pronto-socorro do Hospital Bartira, onde morreram. Um terceiro suspeito teria fugido. O caso foi encaminhado para o 2º Distrito Policial, do bairro de Utinga. Até as 3h45, o boletim de ocorrência não havia sido encerrado.