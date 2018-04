Dois bancos são roubados em locais diferentes de SP na hora do almoço

SÃO PAULO - Ao menos duas agências bancárias foram assaltadas por volta do meio-dia desta segunda-feira, 7, em duas regiões diferentes de São Paulo - uma na região central e outra na zona sudeste da capital.

Na região do Ipiranga, dois homens invadiram a agência do Banco do Brasil, instalada dentro do Fórum do Ipiranga, na Rua Agostinho Gomes. A dupla fugiu com o dinheiro e uma arma do vigilante do banco.

Já na região central da cidade, na Avenida Angélica, uma agência do banco Santander foi assaltada por nove homens, que fugiram em duas motos levando o dinheiro e duas armas dos vigias.

A Polícia Militar não soube informar como os bandidos conseguiram efetuar os assaltos. Ninguém ficou ferido e não há informação sobre a quantia levado pelos assaltantes.