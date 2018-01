Dois bairros da zona sul estão entre 10 áreas críticas do Estado Além do caso do shopping Center Norte, a Cetesb monitora no Estado outras nove áreas contaminadas consideradas "críticas". Os maiores locais estão nos aterros industriais Mantovani e Cetrin, na área rural do município de Santo Antonio de Posse, na região de Campinas, contaminados pelo processo de reciclagem de óleos lubrificantes; o bairro de Jurubatuba, na zona sul da capital, que tem áreas contaminadas por lixo químico e metalúrgico; e no bairro da Vila Carioca, também na zona sul, que tem uma região com raio de 1 quilômetro com solo contaminado.