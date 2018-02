Dois assaltantes tentam roubar professor de tiro e são baleados

Os criminosos não sabiam que Carlos Henrique Mendes Nava, que também estava em uma moto, é professor de tiro da Academia da Polícia Civil. Ao ser abordado, o policial sacou a arma e teve início o tiroteio.

Baleado em um dos braços, o investigador atingiu os dois criminosos enquanto ambas as motos estavam em movimento. Um assaltante, ainda não identificado, morreu no pronto-socorro São Jorge, na Granja Viana. O outro está internado. O policial foi atendido no Hospital São Luiz para tirar a bala.