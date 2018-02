Dois assaltantes morrem em confronto com a PM nas zonas oeste e leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois criminosos foram mortos, por volta das 20h30 de terça-feira, 2, em confrontos com policiais militares nos bairros da Lapa, zona oeste, e Itaim Paulista, zona leste da capital paulista.

Armado, Ricardo José Miranda, de 22 anos, teria atirado contra policiais da Força Tática ao ser abordado na altura do nº 1.089 da Rua Doutor Augusto Miranda, na Lapa. Ricardo estava acompanhado de dois comparsas, todos dentro de um Fiat, que foi perseguido e parado pelos policiais.

Baleado, Miranda morreu quando era atendido no pronto-socorro da Lapa. Os outros dois teriam fugido a pé. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Praticamente no mesmo horário, na Rua Capitão Eugênio Macedo, no Jardim Silva Telles, região do Itaim Paulista, zona leste, Idomar Fonseca de Santana, de 28 anos, foi flagrado por um policial militar à paisana quando tentava assaltar duas jovens que ocupavam um veículo de passeio.

Segundo o policial Moabe Nascimento Dourado, o criminoso teria reagido a tiros ao ser abordado. Mesmo baleado no pé, o policial atingiu o assaltante, que morreu quando era socorrido no Hospital Santa Marcelina.

A resistência seguida de morte foi encaminhada para o plantão do 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista, e também será investigado pelo DHPP.