Dois anos após morte, USP segue sem iluminação Dois anos depois do assassinato do estudante Felipe Ramos de Paiva no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) - no dia 18 de maio de 2011 -, a iluminação do câmpus da capital, zona oeste, ainda não saiu do papel. A Reitoria prometera a criação de um fórum de discussões sobre segurança, que está parado.