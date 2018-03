Dois anos após inauguração, Linha 15-Prata tem horário ampliado

Inaugurada há mais de dois anos, a Linha 15-Prata do monotrilho terá horário de funcionamento ampliado a partir desta quarta-feira, 26. O trecho entre as estações Vila Prudente e Oratório passará a operar das 4h40 à meia-noite. Antes, funcionava das 6h às 20h. Com o novo horário, a expectativa do governo do Estado é receber em média 13,3 mil pessoas por dia.

Ciclistas poderão transportar as bicicletas também nos dias úteis da semana, entre 20h30 e meia-noite. Já os dois bicicletários, um em cada estação, funcionarão no mesmo horário da operação comercial.

O primeiro trecho do monotrilho, com duas estações e 2,3 km entre Vila Prudente e Oratório, opera desde 2014. A promessa de abertura da terceira estação da linha, em São Mateus, era para 2015.

Nesta terça-feira, 25, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) vistoriou as obras da estação Jardim Planalto, com 80% de conclusão. "A Linha 15 é uma linha estratégica porque vai ligar de São Mateus, onde começa o corredor ABD, passando pela região do ABC, até o Jabaquara", disse. “Com um transporte de alta capacidade e qualidade como a Linha 15, vamos ter um grande desenvolvimento, atraindo empresas e melhorando a qualidade de vida. E, com a Prefeitura, uma grande requalificação urbana aqui na Anhaia Melo.”

Em 2014, nos dois primeiros meses de teste, o trecho funcionava somente aos sábados e domingos, das 10h às 15h. Em agosto de 2015, o monotrilho passou a operar comercialmente, das 7h às 19 h, cobrando passagem a R$3,50.

De acordo com o governo Alckmin, o segundo trecho, com 13 quilômetros, tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2018. Serão oito estações: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.