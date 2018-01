Dois adolescentes são mortos em tentativa de roubo na zona leste

SÃO PAULO - Dois adolescentes foram mortos após tentar roubar a moto de uma casal na região da Penha, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 20. A Polícia Civil ainda investiga de onde partiram os disparos que mataram os suspeitos.

O casal estava em um motocicleta no cruzamento da Avenida Dom Hélder Câmara com a São Miguel, por volta das 20h40, quando foram abordados pelos criminosos. Durante a tentativa de roubo, dois suspeitos foram atingidos na cabeça e morreram no local.

Os demais suspeitos saíram em direção à Avenida Governador Carvalho Pinto e conseguiram fugir. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi detido até o momento.

Aos policiais, o casal afirmou não saber de onde partiram os tiros. Os dois prestaram depoimento no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), que registrou a ocorrência. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP).