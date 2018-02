Dois adolescentes são apreendidos após roubarem casa no Ipiranga

SÃO PAULO - Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos minutos após invadirem uma residência e roubarem o veículo do morador na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 17. Eles portavam um revólver calibre 38 e foram reconhecidos pela vítima. Dois comparsas estão foragidos.

O comerciante de 55 anos foi abordado quando chegava em casa, na Rua Bom Pastor, por volta das 22 horas de terça-feira, 16. "Dois deles estavam armados e chegaram com muita violência, queriam dinheiro e objetos de valor", disse o homem, que preferiu não se identificar. "Apenas pedi para subir junto com eles, para acalmar meu pai". O idoso, de 84 anos, estava lendo jornal no segundo andar do sobrado quando foi rendido sob a mira do revólver.

Os quatro ladrões roubaram relógios, celulares e perfumes e logo fugiram no VW Polo prata da vítima, que pediu para um vizinho chamar a polícia. Cerca de dez minutos depois, homens da Força Tática localizaram dois adolescentes dentro do veículo, se preparando para estacionar na Rua Marquês de Maricá, na região do Sacomã, também na zona sul.

A dupla mora na Favela de Heliópolis e foi encaminhada ao 95º Distrito Policial - o maior deles faz 18 anos na próxima quarta-feira, 24. Ambos devem ser transferidos para a Fundação Casa nesta quarta-feira, segundo a Polícia Civil.