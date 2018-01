Dois acidentes deixam um saldo de 15 feridos na SP-332

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave, na noite de quinta-feira, 25, em dois acidentes, um na Rodovia General Milton Tavares de Souza e outro na Rodovia Presidente Tancredo Neves, ambas SP-332. O primeiro acidente ocorreu em Artur Nogueira, região de Campinas, interior paulista; o segundo, na divisa entre Franco da Rocha e Francisco Morato, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 21 horas, chovia na altura do quilômetro 157 da Rodovia General Milton Tavares de Souza, em um trecho urbano de Artur Nogueira, onde existem lombadas, quando o motorista de um Gol vermelho, de Conchal(SP), por desatenção, acabou batendo violentamente contra a traseira de uma Parati verde, de Engenheiro Coelho(SP). Oito pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave. Uma hora e meia depois, na altura do quilômetro 41 da Rodovia Presidente Tancredo Neves, no trevo que dá acesso ao município de Francisco Morato, outros dois veículos de passeio se envolveram em uma colisão grave. Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam sete vítimas, três em estado grave, para os hospitais de Francisco Morato e Caieiras.