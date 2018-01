Dois acidentes deixam um morto e três feridos em São Paulo

Dois acidentes de trânsito registrados na madrugada desta segunda-feira, 9, deixaram um saldo de um morto e três feridos na capital paulista. O primeiro deles ocorreu por volta da 1h30 na Avenida Luis Inácio de Anhaia Melo, acesso à Salim Farah Maluf. O motorista de um Honda Civic perdeu o controle do veículo, no sentido Sapopemba-Vila Prudente, e bateu contra a grade de proteção. Uma pessoa morreu no local e outras duas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Tatuapé. Por volta das 3 horas, um caminhão-baú bateu em um automóvel e tombou no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos ocupam apenas a faixa da direita da via. Uma pessoa foi socorrida com ferimentos ao PS do Mandaqui.