Dois acidentes deixam 5 mortos no Oeste paulista Cinco pessoas morreram, na madrugada de ontem, em diferentes acidentes na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no Oeste paulista. No mais grave, no km 640, em Junqueirópolis, três pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma batida entre dois carros. Pouco adiante, no km 643, outras duas pessoas morreram e duas ficaram feridas.