Dois acidentes de carro matam 6 pessoas em Minas Gerais, entre elas duas crianças Seis pessoas morreram, entre elas duas crianças de 4 anos, em dois acidentes de carro ocorridos ontem em estradas de Mingas Gerais. Em um deles, na cidade de Teófilo Otoni, na BR-116, três pessoas morreram: um casal e uma criança. O homem tinha 33 anos, a mulher, 34 e a criança, 4 anos. Eles viajavam em um carro alugado, que colidiu frontalmente contra um ônibus que viajava da Bahia a São Paulo, na altura do quilômetro 263, por volta das 7h50 de ontem. Dois passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves. Em outro acidente, no município de Curvelo, na BR-040, mais três pessoas morreram depois que um carro se chocou contra uma árvore. Entre as vítimas estavam duas mulheres de 21 e 25 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, ainda não se sabe a causa dos acidentes. As vias já estão liberadas.