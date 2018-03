Por que o senhor afirma que o programa passou a ficar travado?

Há um nivelamento por baixo. O Departamento de aids é uma referência mundial, algo que incomoda, mesmo dentro do ministério. De dois anos para cá, a pressão aumentou, as coisas pioraram, o departamento perdeu espaço.

A aids deixou de ser prioridade?

Apesar dos esforços do departamento, ela tem perdido, sim, espaço. Isso pode ser visto, por exemplo, nos recursos para campanhas de massa. Sem falar no conteúdo, o esforço para que direitos humanos não sejam abordados nas campanhas. Eles são essenciais, são um dos pilares do nosso trabalho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E a campanha das prostitutas?

A questão de valorização e do resgate da autoestima é essencial. Ao se reconhecer como cidadã, ela procura a proteção, ela busca ajuda. Esse era o objetivo da mobilização. Era uma mobilização, não uma campanha.