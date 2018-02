Do shopping para as hortinhas Depois de criarem duas hortas urbanas comunitárias na cidade - uma na Praça das Corujas, entre as Vilas Madalena e Beatriz, outra na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista - o grupo de "agricultores voluntários" firmou uma interessante parceria com um projeto do Shopping Eldorado. Desde o mês passado, as duas hortas utilizam como adubo o composto orgânico gerado com resíduos da praça de alimentação do shopping. O processo é detalhado em www.projetocompostagem.com.br. E a parceria não se limita ao fornecimento de adubo: agrônomos do projeto também dão assistência técnica às hortinhas comunitárias.