DO publica condenação de Boris Casoy e Band por ofensa a gari

SÃO PAULO - O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira, 29, a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo que confirma a condenação do jornalista Bóris Casoy e da Rede Bandeirantes de Televisão a indenizar em R$ 21 mil o gari Francisco Gabriel de Lima.

A Justiça considerou que Casoy, apresentador do Jornal da Band, ofendeu Lima durante a transmissão de um comercial especial de final de ano, veiculado em dezembro de 2009. A Rede Bandeirantes de Televisão ainda estuda se vai recorrer da decisão. Enquanto isso, a indenização não será paga a Lima.

Em uma vinheta do jornal transmitido ao vivo no dia 31 de dezembro de 2009, Lima aparece, ao lado de outro gari, desejando boas festas aos telespectadores. Enquanto as imagens eram exibidas, Bóris Casoy comentou: "Dois lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras. Dois lixeiros. O mais baixo da escala de trabalho". Tais afirmações do jornalista motivaram o processo por parte de Lima.

Em entrevista à TV Estadão, o gari afirmou que é difícil esquecer o que aconteceu. "A lembrança sempre fica. É como perder um parente", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.