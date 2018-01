Do papel para a prática Conseguir aprovar uma lei federal que controlasse rigorosamente as armas de fogo e, consequentemente, reduzisse homicídios foi por muitos anos a aspiração da sociedade brasileira. Após longa batalha, o Estatuto do Desarmamento foi aprovado. Contudo, muitos pontos ainda deixam a desejar - ou pior: violam a lei. Até hoje, Exército e Polícia Federal não têm dados interligados sobre armas de fogo, prejudicando profundamente o trabalho de combate ao crime.