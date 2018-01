Do papel ao pen drive. Mas o melhor vai ser na volta da viagem

De fato o chip deixa tudo mais seguro. É mais difícil falsificar um passaporte, é mais difícil se passar por você. Isso acontece porque ele guarda muito mais informações do que cabe na cadernetinha tradicional. Quer dizer, o caderninho tem ali escrito seu nome, tem seu polegar, a sua assinatura. Com o leitor óptico, tem lá mais uma ou outra coisa. No chip cabe quase tudo. As digitais de seus dez dedos, por exemplo. É como se de uma folha de papel com um texto impresso passássemos a ter um pen drive.

Mas, no limite, a melhor mudança mesmo será na volta da viagem: com esse novo modelo de documento, não vai mais ser necessário ficar esperando na fila absurda que se forma no posto da Polícia Federal de entrada no País para "mostrar o documento aberto na página da foto". Vai ser só passar ali e, pí, seguir adiante. Isso quando todo mundo tiver um passaporte com chip e o País já estiver equipado com os guichês de leitura automática.

É EDITORA-ASSISTENTE DO CADERNO "LINK""