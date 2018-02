Do espigão da Paulista, um olhar diferente Responsável por projetos de destaque da arquitetura contemporânea na Espanha, especialmente em Barcelona, o arquiteto Fermín Vázquez abriu neste ano filial de seu escritório na Avenida Paulista confessando uma preferência pela verticalidade paulistana. "É um lugar de densidade edificatória bem alta e sou grande defensor desses locais. Creio que as cidades densas são melhores que as extensas."