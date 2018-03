Do chicotinho para as aulas de balé em ONG Houve um tempo em que o ator Eriberto Leão, que atualmente faz papel de galã no horário nobre da Globo, era conhecido como o namorado da Tiazinha (um papel de certa maneira mais invejável, já que, na novela, o desempenho de Leão vem sendo considerado bastante sofrível). Tiazinha foi uma dominatrix estilizada, mascarada e domesticada, que surgiu no programa H, apresentado entre 1996 e 1998 por Luciano Huck na TV Bandeirantes, e virou símbolo sexual com um chicotinho na mão.