Do ar, equipe joga bombas para expulsar ladrões de matagal O helicóptero da PM também tem de intervir diretamente em algumas ocorrências, em vez de servir apenas como vigilante no ar. Em outubro passado, a equipe do Águia teve de jogar bombas de efeito moral em um matagal no Morumbi, na zona sul de São Paulo, para expulsar ladrões escondidos.