DJ prepara set com Lady Gaga, Ke e hip hop

Como o tema do desfile é "New York Street Styles", Araújo procurou adaptar as músicas às quatro regiões da cidade homenageadas. "Vai ter Lady Gaga, Ke$ha, hip hop do Brooklyn; quero algo adocicado, melódico, nada alto. Vou segurar no volume."

Na primeira entrada dos cachorros, o DJ pretende tocar algo que os ajude a relaxar. "Não dá pra ser performático, intelectualizado ou dramático. É um desfile para cachorros", afirma. Araújo diz que contou com o auxílio de seus próprios cachorros, um Papillon de 10 meses e um Lulu da Pomerânia de 10 anos, para criar a trilha . "Eles ouvem música o dia inteiro. Sei bem o que colocar em um evento para cachorros", afirma. / P.S.