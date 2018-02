DJ Lah fazia trabalho social com crianças A morte de Laércio de Souza Grimas, o DJ Lah, de 33 anos, causou comoção no mundo do rap. O grupo Conexão do Morro, do qual ele é um dos fundadores, já tem 15 anos e é conhecido por denunciar a violência policial na periferia. Entre as músicas mais famosas da banda está a Saia da Mira dos Tiras.