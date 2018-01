Divulgado retrato falado de suspeitos do assalto no Parlapatões

Fotos: Divulgação/SSP

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou nesta sexta-feira, 11, o retrato falado dos suspeitos do assalto no Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, em São Paulo. As imagens foram criadas pela Arte Forense da Delegacia Geral de Polícia Civil. No episódio, ocorrido no último sábado, 5, o dramaturgo Mario Bortolotto foi baleado. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia. Ninguém foi preso.