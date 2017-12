Divulgado retrato falado de suspeito de matar mulheres em SP

A polícia procura por um homem que estrangulou duas mulheres e estuprou uma adolescente no último sábado, 25, em Piracicaba, no interior de São Paulo. O retrato falado foi divulgado nesta segunda-feira, 26, e foi feito com a ajuda da adolescente, de 15 anos, que conseguiu fugir do criminoso.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 2 horas, no bairro Serra Verde. As três mulheres saíam de uma festa, no Jardim Alvorada, quando foram abordadas pelo bandido. Ele estrangulou Aline Paschoal e Therezinha Gomes Barbosa e estuprou a adolescente, que foi levada pelo bandido para outro local, onde conseguiu roubar o celular da vítima.

Em um momento de distração do suspeito, a jovem conseguiu fugir. O homem que atacou as jovens tem idade entre 20 a 24 anos, 1,78m de altura, é moreno e tem cabelos ondulados. No dia do crime, ele usava camiseta e bermuda laranjas.