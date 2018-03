Divulgado retrato falado de suspeito de arrastão a restaurante na zona oeste

SÃO PAULO - A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 16, o retrato falado de um dos suspeitos de assaltar um restaurante na esquina das ruas Oscar Freire com Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, na zona oeste da capital. O roubo aconteceu na noite da última sexta-feira.

Ao todo, quatro assaltantes participaram da ação e levaram dinheiro, joias, documentos e aparelhos celulares.

O retrato falado foi feito com base nos depoimentos de vítimas e testemunhas que estavam no restaurante no momento do roubo. A primeira imagem mostra um rapaz magro, branco, de aproximadamente 26 anos e 1,75m de altura.

O assalto foi um dos nove registrados neste tipo de estabelecimento comercial este ano em São Paulo. O caso foi registrado no 14º DP, em Pinheiros.