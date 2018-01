Divulgado retrato de suspeitos de furtar R$ 27,7 mi em túnel

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira, 17, o retrato falado de duas pessoas suspeitas de participarem do furto em uma transportadora de valores, na zona oeste de São Paulo, no último dia 6. As imagens foram elaboradas pelo Setor de Arte Forense.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os assaltantes levaram R$ 27,7 milhões da transportadora, localizada na Rua Barão de Ibirocaia, na vila Jaguará, através de um túnel. Até o momento, sete pessoas foram presas suspeitas de terem participado do crime. O caso continua sendo investigado.