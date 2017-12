Divulgada identidade da 9ª vítima do acidente na Renascer

A identidade da 9ª vítima do desabamento na sede da Igreja Renascer foi divulgada na manhã desta terça-feira, 20. Ana Lúcia de Souza Menezes, de 39 anos, havia sido identificada apenas na tarde da segunda-feira, 19, mas sua identidade não havia sido divulgada. O corpo da vítima foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) às 21h40 após a presença de familiares. Veja também: Igreja desabou por falta de manutenção, dizem técnicos Corpo de vítima de desabamento é enterrado na Vila Alpina Casal Hernandes pode voltar ao Brasil em junho Igreja usa mídia própria para falar em 'milagre' Em tragédia de templo em Osasco, crime prescreveu Interdição no entorno da Renascer deixa 15 pessoas desalojadas Troféu de Kaká não estava no templo; jogador casou no local Casal Hernandes divulga nota sobre desabamento Igreja Renascer divulga lista das vítimas do desabamento Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer O corpo da carioca estava no IML desde o acidente e não tinha sido identificado porque não estava com os documentos. Um exame de papiloscopia permitiu que a polícia localizasse uma irmã e um cunhado de Ana Lúcia no final da tarde de segunda em Moema, na zona sul da capital paulista, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.