Divulgação mensal de dados da violência começa em abril, diz Alckmin

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) informou quarta-feira, 23, que os dados estatísticos sobre a violência no Estado de São Paulo serão publicados mensalmente a partir de abril, com as informações detalhadas por distritos. Alckmin defendeu a transparência dos dados, mas não deixou claro se haverá sigilo sobre determinadas informações.

"Os cidadãos poderão ter acesso aos índices de criminalidade, com toda a transparência, todas as informações, todo o acompanhamento", disse o governador, após cerimônia de assinatura de resolução que permitirá à Polícia Militar (PM) fazer Boletins de Ocorrência (BOs). "As informações que disserem respeito aos interesses da população serão colocadas à sua disposição", acrescentou.

Em março, o governador anunciou o afastamento do sociólogo Túlio Kahn do comando da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da Secretaria de Segurança Pública. O ex-chefe do órgão teria vazado, por meio da empresa Angra Consultoria, dados que discriminariam detalhes de furtos e assaltos ocorridos no Estado, informações que não eram divulgadas pelo governo. Na época, Alckmin disse que a divulgação dos dados era uma questão a ser estudada. O secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, defendeu que não haja sigilo sobre a divulgação dessas informações, exceto em casos específicos, quando, por exemplo, envolvem a honra da vítima. "Não tem por que omitir dados", disse. "Eles são todos públicos".

O governador informou que a administração estadual estuda divulgar as estatísticas da violência com detalhamento por bairros. "A partir de 15 de abril, os dados que são divulgados por trimestre serão disponibilizados por mês. E não só por município, mas por distrito e, no futuro, até por bairro".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na cerimônia, que contou com a presença do prefeito Gilberto Kassab, o governador prometeu que, nos próximos cinco meses, o registro de BOs pela PM será realizado em todo Estado. A medida tem como intuito reduzir a subnotificação criminal e desafogar os distritos policiais. A PM realizará registros apenas de crimes de menor potencial ofensivo, como perda de documentos e pequenos furtos, e irá compartilhar com a Polícia Civil informações do Sistema Fotocrim, banco de fotografias criminais.

O secretário ressaltou que a iniciativa é mais um esforço para integrar as duas forças policiais. "A integração é difícil, mas nós a estamos estimulando", disse. "Nos BOs, o PM passará a ser uma força de trabalho do delegado, cujas atribuições serão mantidas".

Ferreira Pinto disse que deve definir nos próximos meses o porcentual de reajuste dos salários dos policiais. De acordo com ele, o governo aguarda um aumento na arrecadação pública para conceder o aumento. "Entendemos que deve haver uma melhoria no salário dos delegados", afirmou. "A reivindicação é justa, estamos pleiteando e o governador é sensível a isso".