Dividido entre partido e governo Geraldo Alckmin (PSDB) está dividido. De um lado, o atual governador quer dar uma marca própria à sua segunda gestão no Estado. Por isso, está reavaliando a prioridade das obras anunciadas por José Serra (PSDB) em clima pré-eleitoral - revisão que foi vista com certo ar de revanchismo: Serra havia feito o mesmo ao assumir em 2007, após mandato de Alckmin. Por outro lado, essa predisposição esbarra na política interna do partido.