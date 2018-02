Distrito Federal decreta estado de atenção por baixa umidade do ar

SÃO PAULO - A Secretaria de Defesa Civil do Distrito Federal decretou nesta segunda-feira, 8, estado de atenção, após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter registrado um baixo índice de umidade. Segundo o Inmet, a previsão de é que o índice de umidade fique abaixo de 30% nesta semana.

A alteração climática provoca doenças no aparelho respiratório, pois são os órgãos que mais sofrem nessa época do ano. Além disso, os acidentes florestais aumentam neste período.

Os seguintes cuidados que devem ser levados em conta para evitar possíveis problemas de saúde: Não praticar atividades ao ar livre e evitar exposição ao sol das 10h às 17h; evitar aglomerações; aumentar a ingestão diária de líquidos; evitar os banhos prolongados com água quente, bem como o uso excessivo de sabonete para não eliminar totalmente a oleosidade natural da pele; pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, pelo menos seis vezes ao dia; evitar ligar aparelhos de ar-condicionado, que retiram ainda mais a umidade do ambiente; colocar toalhas molhadas e bacias com água nos quartos durante todo o dia.

As crianças merecem cuidados ainda mais especiais, pois têm a pele mais sensível e vulnerável. A hidratação é essencial, principalmente de dentro para fora com a ingestão de bastante líquido. Os pais precisam garantir que precisam redobrar os cuidados para garantir que as crianças estejam sempre bem hidratadas.