Distribuição de renda é pior na América Latina O Índice ou Coeficiente Gini é uma medida estatística utilizada principalmente para mensurar o nível de desigualdade da distribuição de renda de uma região. Os valores auferidos vão de zero (distribuição mais equilibrada) a um (menos equilibrada). De acordo com o estudo apresentado pela ONU, os índices das cidades brasileiras mais desiguais são: Goiânia, 0,65; Belo Horizonte e Fortaleza, 0,61, cada uma; Brasília, 0,60; e Curitiba, 0,59. Os países da América Latina têm os piores resultados, com média de 0,5. A média dos países desenvolvidos é 0,3.