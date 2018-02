Disque-Denúncia fica dois dias fora do ar O Disque-Denúncia, mantido pelo Instituto São Paulo Contra a Violência, ficou fora do ar por dois dias. Pelo número 181, o serviço deveria receber denúncias anônimas 24 horas. Um cabo telefônico foi cortado por vândalos na tarde de anteontem, afetando parte das linhas da rua do instituto, no centro de São Paulo. A Vivo, empresa responsável pela estrutura, informou que o serviço voltaria à 0h de hoje.